Жители Красносельского района Петербурга вынуждены нюхать запах канализации

Петербуржцы, которые живут на юго-западе Северной столицы жалуются на запах канализации.

Местные Красносельского района буквально «напали» на страницу градоначальника Петербурга Александра Беглова в социальных сетях «Вконтакте».

Люди жалуются на запах канализации в жилом комплексе «Солнечный город». По их словам, проблема назрела давно. Горожане обвиняют во всем Юго-Западные очистные сооружения.

Так, жители пишут, что им уже не первое лето приходится спать, закрывая плотно окна, потому как запах канализации ночью не дает спать.

В Смольном рекомендуют писать в Роспотребнадзор, чтобы на место выезжали инспекторы и измеряли концентрацию загрязняющих веществ воздухе. При этом у комитета по энергетике и инженерному обеспечению есть свои догадки по проблеме.

Комитет указывает на ферму по разведению крупного рогатого скота ЗАО «Предпортовый». Они летом вывозят навоз на поля. Кроме того, возможно виновато предприятие ООО «ПромЭко», оказывающее услуги по утилизации биологических отходов

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Елена Малышева объяснила, как вернуть запахи и вкус после COVID-19.