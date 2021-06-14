Елена Малышева объяснила, как вернуть запахи и вкус после COVID-19

Если человек долгое время не чувствует запахов и вкусов, то это может говорить о том, что появились серьезные проблемы.

Доктор и популярная телеведущая Елена Малышева в социальных сетях в своем Instagram-аккаунте объяснила, как вернуть запахи и вкус после того, как переболел коронавирусном.

По мнению Малышевой, не чувствовать запахи — не значит то, что человек переболел коронавирусом. Важно, провериться на другие диагнозы.

Так, врач заявила, что если пропало обоняние более чем на месяц, то необходимо срочно сделать МРТ головного мозга, а уже потом восстанавливать обоняние после перенесенного коронавируса.

В этом случае помощником будет обонятельная гимнастика. Для ее поведения понадобится лимон, гвоздика, роза и эвкалипт. Помимо этого, можно брать эфирные масла.

Пациент должен знать, что именно он вдыхает. Закрыть глаза и представлять этот предмет. Вдыхать запахи важно по 20-30 секунд и делать небольшие перерывы. Времени на восстановление понадобится около двух-трех месяцев. Делать данные упражнения важно по утрам и вечерам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург раскритиковал советы врачей переболеть коронавирусом.