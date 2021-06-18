В Петербурге годовалый ребенок упал на козырек многоэтажки

В Петербурге годовалый ребенок упал на козырек многоэтажки
Ребенок выпал из окна и упал на козырек дома в Калининском районе Петербурга. Фото: pixabay

На севере Санкт-Петербурга 18 июня в Калининском районе из окна многоэтажного дома выпал годовалый ребенок.

Отмечается, что малыша было необходимо снять с козырька жилого дома, чтобы передать медицинским работникам. Об этом сообщает «Фонтанка».

Маленький ребенок выпал из окна в связи с тем, что облокотился на москитную сетку, которая его не выдержала.

Малыш упал с восьмого этажа дома и оказался на козырьке дома по Кушелевской дороге. Прибывшие на место медики увезли пострадавшего в ближайшую детскую больницу, пока тот находился в состоянии клинической смерти.

Все произошло накануне примерно в 21:00. Стоит заметить, что когда все случилось, оба родителя малыша были дома.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что началась проверка после того, как маскитная сетка не выдержала 2-летнего ребенка.

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