Началась проверка после того, как маскитная сетка не выдержала 2-летнего ребенка

Началась проверка после того, как маскитная сетка не выдержала 2-летнего ребенка
К сожалению ни одно лето не обходится без несчастных случаев с выпадением детей из окон. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в Выборге следователи пытаются выяснить, каким образом малолетний ребенок получил травмы.

Следственным отделом по городу Выборг следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленобласти проводится проверка после того, как 2-летний ребенок получил травмы после падения с высоты.

Так, 6 июня малыша привезли в Выборгскую больницу. У него были диагностированы травмы, которые характерны для падения с высоты.

Оказалось, что ребенок оперся на москитную сетку и выпал из квартиры с первого этажа.

Однако, малышу оказали медицинскую помощь и теперь его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следствие выясняет все детали произошедшего. В результате проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщину, упавшую с балкона вместе с возлюбленным на Декабристов, перевели из реанимации в обычную палату.

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