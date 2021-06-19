В парке Лесотехнической академии заметили очередного онаниста

В парке Лесотехнической академии заметили очередного онаниста
В парке заметили очередного онаниста. Фото: Pixabay

По парку Лесотехнической академии в Петербурге разгуливает онанист. Об этом сообщили местные жители.

«Сегодня в парке Лесотехнической академии было совершено нападение онаниста на одиноко идущую девушку с сумками и в наушниках. Онанист был одет в болотного и бежевого цвета майку и штаны, светлой внешности, 30-35 лет, спортивный. Девушки пускай будут аккуратнее. В полицию о происшествии было сообщено», — сообщили в группе «Улица Орбели и окрестности» в социальной сети «Вконтакте».

По словам местных жителей, онанисты довольно часто гуляют по парку Лесотехнической академии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 18-летняя девушка ехала от станции «Сенная площадь» до «Проспекта Просвещения». Студентка рассказала, что во время поездки незнакомец решил удовлетворить свои потребности и занялся онанизмом.

Лесотехническая академия онанист парк


 

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