В Выборге хотели бы видеть в качестве главы района ставленника губернатора Ленобласти

Вариантов жителям Выборга представлено было два. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

Вариантов жителям Выборга представлено было два. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

В качестве нового главы МО «Выборгский район» местные жители хотят видеть ставленника губернатора, независимого от местных элит.

Соответствующий опрос был проведен в группе «Интеревный Выборга» социальной сети «ВКонтакте», в которой состоит 65 тыс. участников. Пользователям предлагалось два варианта: представитель Выборгских элит и представитель губернатора Ленинградской области.

Проголосовали 567 человек. Большинство голосов было отдано за второй вариант — 482 голоса против 85.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что временным главой Выборгского района Ленобласти назначили Валерия Савинова. Сейчас Валерий Савинов занимает должность первого заместителя главы администрации Выборгского района.