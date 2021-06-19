В Выборге хотели бы видеть в качестве главы района ставленника губернатора Ленобласти

В Выборге хотели бы видеть в качестве главы района ставленника губернатора Ленобласти
Вариантов жителям Выборга представлено было два. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

В качестве нового главы МО «Выборгский район» местные жители хотят видеть ставленника губернатора, независимого от местных элит.

Соответствующий опрос был проведен в группе «Интеревный Выборга» социальной сети «ВКонтакте», в которой состоит 65 тыс. участников. Пользователям предлагалось два варианта: представитель Выборгских элит и представитель губернатора Ленинградской области.

Проголосовали 567 человек. Большинство голосов было отдано за второй вариант — 482 голоса против 85.

Проголосовали 567 человек. Фото: скриншот «Интересный Выборг» «ВКонтакте»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что временным главой Выборгского района Ленобласти назначили Валерия Савинова. Сейчас Валерий Савинов занимает должность первого заместителя главы администрации Выборгского района.

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