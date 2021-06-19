В Ленобласти продолжает расти количество занятых коек для ковид-пациентов

В Ленобласти продолжает расти количество занятых коек для ковид-пациентов
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

В Ленинградской области стремительно растет число занятых коек больных коронавирусом.

Сейчас в регионе их занято более 1500 тысячи из имеющихся 1 785. При этом большая часть из них – 1 054 — отдана пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще в стационарах находится 459 человек, которые имеют диагноз «внебольничная пневмания», сообщает online47.ru.

С начала пандемии в регионе выявлено 47 111 случаев заболевания. При этом выздоровели 44 002 пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России.

Также Gazeta.spb.ru сообщала, что глава Комитета по здравоохранению рассказал, как остановить третью волну коронавируса.

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