В «Единой России» объяснили обновление партии

Также в партии рассказали о создании Народной программы.

Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов рассказал, как прошел съезд партии в Москве. Об этом сегодня, 19 июня, пишет Online47.

Он отметил, что «Единая партия» сейчас становится Партией народного большинства. В связи с этим в партию приглашают представителей всех общественных движений, который хотят участвовать в построении светлого будущего России. Перминов заявил, что в сентябрьских выборах партию будут представлять сильные, честные и смелые политики.

Также он отметил, что с 20 июня запустится сайт по сбору предложений в Народную программу «Единой России». Граждане смогут рассказать, какие изменения они ожидают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что кандидат в депутаты Госдумы рассказала о важности появления новых лиц в политике.