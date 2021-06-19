Кандидат в депутаты Госдумы рассказала о важности появления новых лиц в политике

Она отметила, что именно за молодежью – светлое будущее.
Руководитель Всероссийского движения «Волонтеры Победы», кандидат в депутаты Госдумы РФ от «Единой России» по Ленинградской области Ольга Амельченкова рассказала об итогах партийного съезда в Москве. Об этом пишет Online47.
Она считает, что важно открывать двери для новых лиц в политике. Амельченкова убеждена, что такую возможность представляет «Единая Россия». Она добавила, что у молодежи много энергии, а также идей и опыта общения с людьми, так что они крайне важны.
«И важно, что в Государственной Думе России могут появиться свои представители у волонтерского сообщества и молодежи»,
— заявила кандидат в депутаты.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Вячеслав Макаров об итогах праймериз: ЗакС должен остаться мощной точкой опоры для простых людей.