В Финляндию смогут попасть россияне, владеющие недвижимостью в стране

В Финляндию смогут попасть россияне, владеющие недвижимостью в стране
Финляндия постепенно приоткрывает границы. Фото: pixabay.com

Ограничения ослабят с 21 июня.

В Финляндии решили упростить пересечение русско-финской границы. Теперь в страну смогут ездить люди, владеющие недвижимостью в стране. Об этом сообщает правительство Финляндии.

Ограничения будут смягчены 21 июня. Что касается жителей Европейского союза и Шенгенской зоны, то они смогут въехать в Финляндию, предоставив справку о прохождении полного курса вакцинации. При этом с момента введения второй дозы должно пройти минимум две недели.

Россияне же смогут попасть на территорию страны, если у них там есть недвижимость. Речь идет как о квартирах, так и о домах. Также в страну начнут пускать сборщиков ягод.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ленобласть и Финляндию свяжет новый веломаршрут.

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