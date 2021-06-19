В Финляндию смогут попасть россияне, владеющие недвижимостью в стране

Ограничения ослабят с 21 июня.

В Финляндии решили упростить пересечение русско-финской границы. Теперь в страну смогут ездить люди, владеющие недвижимостью в стране. Об этом сообщает правительство Финляндии.

Ограничения будут смягчены 21 июня. Что касается жителей Европейского союза и Шенгенской зоны, то они смогут въехать в Финляндию, предоставив справку о прохождении полного курса вакцинации. При этом с момента введения второй дозы должно пройти минимум две недели.

Россияне же смогут попасть на территорию страны, если у них там есть недвижимость. Речь идет как о квартирах, так и о домах. Также в страну начнут пускать сборщиков ягод.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ленобласть и Финляндию свяжет новый веломаршрут.