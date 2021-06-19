Путин назначил дату «Прямой линии»: она пройдет 30 июня

В рамках программы президент ответит на вопросы россиян.

Президент России Владимир Путин определился с датой проведения «Прямой линии» в 2021 году. Передачу покажут 30 июня в 12 часов дня. Об этом сегодня, 20 июня, пишет РИА Новости.

Известно, что на «Прямой линии» будут затронуты актуальные проблемы, волнующие всех россиян. Граждане смогут в прямом эфире получить ответы на свои вопросы от президента страны. Ожидается, что Путин расскажет о поддержке людей, переболевших коронавирусом, а также затронет множество других тем – например, ускорение темпов вакцинации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин заявил, что лучше привиться от COVID, чем болеть. Он напомнил, что новый вирус приводит как к поражению легких, так и к различным поражениям сосудов.