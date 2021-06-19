Путин заявил, что лучше привиться от COVID, чем болеть

Вакцинироваться от коронавирусной инфекции лучше, чем болеть ей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил в рамках своего выступления на XX съезде партии «Единая Россия», что последствия COVID-19 все еще исследуются учеными. И им еще предстоит точно понять, к чему приводит эта болезнь.

Как сообщили «РИА Новости», Путин также напомнил, что новый вирус приводит как к поражению легких, так и к различным поражениям сосудов.

Напомним, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что без прививки заболевший коронавирусом человек может умереть с вероятностью 1 к 30.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин поручил запустить специальную реабилитацию для переболевших COVID за 100 миллиардов.