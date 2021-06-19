Путин заявил, что лучше привиться от COVID, чем болеть

Путин заявил, что лучше привиться от COVID, чем болеть
Путин гордится каждой вакциной от коронавируса, разработанной в России. Фото: kremlin.ru

Вакцинироваться от коронавирусной инфекции лучше, чем болеть ей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил в рамках своего выступления на XX съезде партии «Единая Россия», что последствия COVID-19 все еще исследуются учеными. И им еще предстоит точно понять, к чему приводит эта болезнь.

Как сообщили «РИА Новости», Путин также напомнил, что новый вирус приводит как к поражению легких, так и к различным поражениям сосудов.

Напомним, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что без прививки заболевший коронавирусом человек может умереть с вероятностью 1 к 30.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин поручил запустить специальную реабилитацию для переболевших COVID за 100 миллиардов.

вакцинация владимир путин Россия


 

Новости партнеров
Сборную Словакии эвакуировали из-за пожара в гостинице «Гранд Отель Европа»
Сборную Словакии эвакуировали из-за пожара в гостинице «Гранд Отель Европа»
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург побил температурный рекорд 116-летней давности
Путин заявил, что лучше привиться от COVID, чем болеть
Путин поручил запустить специальную реабилитацию для переболевших COVID за ...
В Ленобласти продолжает расти количество занятых коек для ковид-пациентов
В Красносельском районе полностью сгорел строящийся дом
В Петербурге собрались 5-балльные пробки
Зараженный COVID сбежал ночью из больницы в Луге
Жителей Ленобласти предупредили о жаре до +36 градусов