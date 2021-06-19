Путин поручил запустить специальную реабилитацию для переболевших COVID за 100 миллиардов

Путин поручил запустить специальную реабилитацию для переболевших COVID за 100 миллиардов
Программу реабилитации Путин поручил запустить в 2021 году. Фото: сайт Кремля

В России необходимо реализовать программу создания системы реабилитации для выздоровевших от COVID-19 пациентов, которая рассчитана до 2026 года. Такое заявление сделал глава РФ Владимир Путин.

Об этом он рассказал в рамках своего выступления на XX съезде партии «Единая Россия». Соответствующую программу глава государство поручил запустить в 2021 году.

Как сообщил ТАСС, Путин подчеркнул, что на программу выделят не менее 100 млрд рублей.

Напомним, в России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 17 906 человек. К летальному исходу болезнь привела в 466 случаев. При этом в стране полностью выздоровел 10 684 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что помощь, которую РФ оказывает другим странам в борьбе с коронавирусом, является ответственностью перед всем миром. Об этом заявил Владимир Путин.

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