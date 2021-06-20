Гинцбург заверил, что «Спутник V» не влияет на репродуктивные функции

Гинцбург заверил, что «Спутник V» не влияет на репродуктивные функции
Вакцинация не повлияет на возможность забеременеть. Фото: pixabay

Таким образом, эксперт опроверг популярный миф о вакцинации.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что вакцинация от коронавируса «Спутник V» не может грозить бесплодием, так как препарат не сказывается на репродуктивных функциях. Об этом 19 июня пишет РИА Новости.

«Ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния»,

— сказал Гинцбург.

Он добавил, что аденовирусы, содержащиеся в компонентах вакцины, появились в человеческой популяции очень давно. Это дает право считать, что все будет в порядке, ведь за это время «человечество размножилось до 7,5 миллиарда».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что инфекционист спрогнозировал сроки роста заболеваемости коронавирусом в России.

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