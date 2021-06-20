Мужчина с ножом «забрал» у прохожего 600 тысяч в Невском районе

Мужчина с ножом &#171;забрал&#187; у прохожего 600 тысяч в Невском районе
Нападение произошло во дворе дома на бульваре Красных Зорь. Фото: google/maps

В Невском районе Петербурге неизвестный мужчина с ножом напал на прохожего и забрал у него 600 тысяч рублей. Горожанину потребовалась госпитализация.

Инцидент произошел в воскресенье, 20 июня, около 6 часов утра во дворе дома на бульваре Красных Зорь, 8/2. Рядом с кафе горожанина ударил ножом неизвестный, забрал его деньги и скрылся.

Как сообщил 78.ru, пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Назвать приметы преступника он не смог.

В настоящее время стражи порядка выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчина нанес ножевое ранение своей сожительнице. Преступный инцидент произошел в результате ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков.

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