Кузнецова призвала ввести декретные выплаты для дедушек и бабушек

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что участие людей элегантного возраста в жизни маленьких — «традиция, которая сложилась в России». Фото: https://pixabay.com

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что участие людей элегантного возраста в жизни маленьких — «традиция, которая сложилась в России». Фото: https://pixabay.com

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ввести в России декретные выплаты для бабушек и дедушек. С такой инициативой выступила Кузнецова на пленарном заседании XX съезда партии «Единая Россия» накануне.

Так она считает, что материально нужно поддерживать бабушек и дедушек, которые помогают воспитывать детей, сообщает ТАСС. Она отметила, что участие людей элегантного возраста в жизни маленьких — «традиция, которая сложилась в России».

Кузнецова предложила повысить размер маткапитала и расширять формы поддержки. Она предложила включать годы, которые родители тратят на воспитание детей, в трудовой стаж.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лжевнук позвонил 87-летней бабушке с просьбой дать ему взаймы 200 тыс. рублей. В Ленинградской области в Гатчинском районе 31 мая в полицию обратилась 87-летняя пенсионерка, которую обманул мошенник.