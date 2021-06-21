Падение петербуржца на пути подземки стало причиной остановки четвертой линии

В Петербурге в метро человек упал на рельсы. Фото: Baltphoto

В Петербурге в метро человек упал на рельсы. Фото: Baltphoto

В понедельник, 21 июня, в петербургском метрополитене произошел несчастный случай — на рельсы упал человек. Движение останавливали от станции «Площадь Александра Невского — 2» до «Спасской».

Инцидент произошел в 08:38. Как информирует пресс-служба метрополитена, на участке полностью закрыли движение. О том, в какой состоянии находится пострадавший в данный момент неизвестно.

Подробности инцидента пока неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на станции метро «Электросила» пассажир упал на пути.