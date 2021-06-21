Движение по четвертвой линии восстанавливется после падения пассажира

Движение по четвертвой линии восстанавливется после падения пассажира
Пассажир упал на рельсы на Лиговском проспекте. Фото: Gazeta.SPb

К 08:42 движение по Линии 4 осуществляется в полном объеме, а интервал восстанавливается.

В понедельник, 21 июня, после того, как в петербургском метрополитене произошел несчастный случай, на рельсы упал человек, было остановлено движение поездов от станции «Площадь Александра Невского — 2» до «Спасской». Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Инцидент произошел в 08:38. На данном участке полностью закрыли движение. О том, в какой состоянии находится пострадавший в данный момент неизвестно. Сообщается лишь, что мужчину увез реанимобиль.

Упавшего мужчину увезла машина реанимации. Фото: Gazeta.SPb

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге суд позволил продолжить проектирование коричневой линии метро.

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Движение по четвертвой линии восстанавливется после падения пассажира
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