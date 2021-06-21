Девушку избили и пытались изнасиловать в парадной на Лабораторной улице

Девушку избили и пытались изнасиловать в парадной на Лабораторной улице
Рядом с домом №9 по Лабораторной улице незнакомец догнал девушку и затащил в подъезд. Фото: google.maps

В Калининском районе полицейские расследуют нападение на жительницу Петербурга, которую затащили в подъезд и пытались изнасиловать.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в полицию обратилась 23-летняя девушка, гражданка России и Турции. Она рассказала, что в 5 часов утра ходила в аптеку и магазин, и все это время ее преследовал незнакомый мужчина. Со слов потерпевшей, ему лет 40 на вид, был одет в красную спортивную куртку и кепку, а на левой руке был ожог.

Рядом с домом №9 по Лабораторной улице незнакомец догнал девушку и затащил в подъезд. Там он избил ее, порвал штаны и пытался изнасиловать, но ей удалось вырваться и сбежать.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося и разыскивает преступника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца ранили ножом и отобрали 600 тысяч рублей на бульваре Красных Зорь.

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