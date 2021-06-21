Петербуржца ранили ножом и отобрали 600 тысяч рублей на бульваре Красных Зорь

В Невском районе полиция разыскивает злоумышленника, напавшего на петербуржца возле кафе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все случилось рано утром в воскресенье возле кафе на бульваре Красных Зорь. В полицию позвонил мужчина и сообщил, что его ранили ножом и забрали его 600 тысяч рублей.

Прибывший наряд передал 27-летнего пострадавшего бригаде скорой помощи. Мужчина успел рассказать стражам порядка, что нападавший был ростом около 160 сантиметров и был одет в черную футболку, после чего потерял сознание.

Сейчас мужчина в реанимации с ранением грудной клетки и в тяжелом состоянии. Обстоятельства разбойного нападения устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Мурино случайные прохожие спасли молодого человека от похищения.