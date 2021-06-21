В Мурино случайные прохожие спасли молодого человека от похищения

В Мурино случайные прохожие спасли молодого человека от похищения
Прохожие пытались им помешать, за что неизвестные начали кидаться на них. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Мурино группа неизвестных пыталась похитить молодого человека, угрожая отрубить ему пальцы. Потерпевшему помогли неравнодушные местные жители.

Кадры с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Со слов очевидцев, злоумышленники путались в показаниях, называя причину его похищения.

Сначала похитители говорили, что супружеская пара не может «поделить» ребенка, а муж пытается его совратить. Но при полиции они заявили, что девушка нашла в телефоне ребенка номер 60-летнего мужчины и они решили забрать его. Хотя очевидцы отмечают, что парню явно намного меньше.

Прохожие пытались им помешать, за что неизвестные начали кидаться на них. Одного из местных жителей ударили.

«Когда приехала полиция, выслушали только данную компанию, свидетелей вообще не слушали и пострадавшего тоже. После погрузили в машину всех кроме того, кто дрался и избил парня, и уехали», — сообщили свидетели произошедшего

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Красных Зорь у мужчины отобрали 600 тысяч рублей и ранили ножом.

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