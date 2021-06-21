Мужчина, лишенный прав, насмерть сбил велосипедиста в Выборгском районе

Мужчина, лишенный прав, насмерть сбил велосипедиста в Выборгском районе
Велосипедисты начали чаще попадать в аварии. Фото: pixabay

В Петербурге в Выборгском районе города произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июня в 18:25 на Выборгском шоссе у дома 362 33-летний мужчина наехал на 34-летнего велосипедиста, движущегося попутно.

Мужчина за рулем «Хонда Аккорд» были лишен прав на 21 месяц в связи с тем, что отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Отмечается, что в момент аварии мужчина был трезв.

В результате аварии велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Витебском проспекте сбили велосипедиста. После удара он встал и пошел дальше.

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