Мужчина, лишенный прав, насмерть сбил велосипедиста в Выборгском районе

В Петербурге в Выборгском районе города произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июня в 18:25 на Выборгском шоссе у дома 362 33-летний мужчина наехал на 34-летнего велосипедиста, движущегося попутно.
Мужчина за рулем «Хонда Аккорд» были лишен прав на 21 месяц в связи с тем, что отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Отмечается, что в момент аварии мужчина был трезв.
В результате аварии велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Витебском проспекте сбили велосипедиста. После удара он встал и пошел дальше.