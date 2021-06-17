На Витебском проспекте сбили велосипедиста: после удара он встал и пошел дальше

В Петербурге в Московском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого сбитым оказался велосипедист. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Так, в Московском районе Северной столицы на Витебском проспекте дома 17 корпуса 1, легковой автомобиль поворачивал направо, в заправочной станции, и сбил велосипедиста.

Однако, судя по кадрам с видеорегистратора, которыми поделился пользователь Сети, видно, что сбитый велосипедист после удара встал, поднял свой велосипед и пошел дальше.

На месте происшествия не заметен второй участник ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке Планерной улицы и Шуваловского проспекта сбили велосипедиста. Участник дорожного движения оказался под колесами каршеринга.