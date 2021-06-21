Таксист пытался порвать платье уснувшей пассажирке на Пулковской улице

Полиция Московского района выясняет обстоятельства инцидента в такси: пассажирка заявила о домогательстве.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, днем в воскресенье, 20 июня, в полицию обратилась 24-летняя петербурженка, работающая продавцом. Она рассказала, что уснула в такси на заднем сиденье, а проснулась от того, что водитель сидел рядом с ней, трогал ее за руки и пытался порвать платье. Это произошло в 9:30 на Пулковской улице, 8/2.

Со слов потерпевшей, таксист был азиатской внешности, около 30 лет на вид, волосы темные короткие, а рост около 175 сантиметров.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

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