Крановщик получил 70% ожогов тела на заводе в Петербурге

В Петербурге в Кировском районе города на заводе произошел несчастный случай, в результате которого рабочий получил серьезные ожоги.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 20 июня в 01:10 правоохранителям сообщили, что больницу доставлен мужчина.

51-летнему пострадавшему работал крановым машинистом, ему диагностировали ожог пламени 70% третьей А и Б степени, ожоговый шок, ожог головы, туловища, рук и ног, промежностей, внутренних дыхательных путей и отравление продуктами горения.

Состояние мужчины оценивается как тяжелое. Его отправили в ожоговую реанимацию.

Оказалось, что 19 июня в 20:40 на заводе, по словам коллеги, при присадке окислителя в печь произошел выброс огня, в результате чего мужчина получил ожоги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что госпитализирован с ожогами ушей, шеи, рук, груди, паха: 81-летний пенсионер покурил на скамейке.