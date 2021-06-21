В кустах Бокситогорского района нашли труп 23-летней девушки

В Ленинградской области в Бокситогорском районе в кустах обнаружили мужчину и женщину.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 20 июня в 08:00 правоохранителям сообщили, что за домом находятся мужчина и женщина, при этом последняя не шевелится.

Когда полиция прибыла на место происшествия, то обнаружила женское тело. Удалось установить личность трупа. Ей оказалась 23-летняя петербурженка, проживающая в Бокситогорске.

Отмечается, что женщина не единожды привлекалась к административной ответственности по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения»

Последнее время она жила с братом. Труп был без внешних признаков насильственной смерти.

Мужчиной, который лежал рядом, оказался 51-летний уроженец Бокситогорска. Он тоже неоднократно привлекался к административной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Московском районе пьяную женщину «изнасиловали и чуть не убили».