Спрос на ОСАГО может вырасти из-за отмены обязательного техосмотра

Спрос на ОСАГО может подняться в связи с отменой обязательного техосмотра. Раньше полис нельзя было получить без осмотра, поэтому многие ездили без страховки.

Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Так автоэксперт Владимир Сажин считает, что задача реформы — разорвать связь между техосмотром и покупкой полиса. Нужно также менять отношение к осмотру машин. Любое авто, выезжая из салона, теряет стоимость на 20%. Техническое состояние этой машины может измениться за первые 10 минут.

Сажин отмечает, что с 1 марта следующего года предусмотрена ответственность за управление автомобиля без техосмотра в размере 2 тысячи рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль слетел в кювет после ДТП на Приморском шоссе. На Приморском шоссе в Петербурге произошло ДТП. Один и автомобилей слетел в кювет.