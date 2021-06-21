На телевидении не будет развлекательных шоу в День памяти и скорби

На телевидении не будет развлекательных шоу в День памяти и скорби
Нельзя будет показывать материалы, содержащие юмор, азарт, легкость и эмоциональный комфорт. Фото: Pixabay

Развлекательные мероприятия и передачи на радио и телевидении 22 июня отменяются на всей территории России в связи с Днем памяти и скорби. Об этом напомнили вещателям в Роскомнадзоре.

К таким программам относятся эстрадные и цирковые представления, концерты, ток-шоу, шоу, игры и конкурсы, телевизионные юмористические сериалы, комедийные фильмы и другое.

Как сообщили на сайте ведомства, список признаков развлекательных передач выглядит следующим образом: юмор, азарт, легкость, эмоциональный комфорт.

День памяти и скорби — это день начала Великой Отечественной войны в 1941 году — 80 лет назад.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что статья президента России Владимира Путина о 80-летии нападения фашистской Германии на СССР будет опубликована в Die Zeit завтра, 22 июня.

День памяти и скорби культура телевидение


 

Новости партнеров
Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ
Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дополнительные поезда запустили в сторону Выборга и Приморска
Названа категория людей с наибольшим количеством антител к COVID
На телевидении не будет развлекательных шоу в День памяти и скорби
В Петербурге ФСИН выплатит бывшему клерку суда компенсацию за плохие ...
Из карьера в Ломоносовском районе выловили утопленника
«Трамваи и троллейбусы стоят»: дерево рухнуло на общественный ...
Захарова назвала негативные оценки итогов саммита в Женеве бредом
Работы по строительству Baltic Pipe в Дании могут возобновиться