Статья Путина о 80-летии нападения Германии на СССР появится в Die Zeit во вторник

Статья Путина о 80-летии нападения Германии на СССР появится в Die Zeit во вторник
О том, что её опубликуют стало известно накануне. Фото: скриншот "Россия 24"

Статья президента России Владимира Путина о 80-летии нападения фашистской Германии на СССР будет опубликована в Die Zeit завтра, 22 июня.

Об этом сообщают «Известия». Так текст выйдет завтра. Путин написал статью на немецком языке о Второй мировой войне. О том, что её опубликуют стало известно накануне.

Летом прошлого года The National Interest уже публиковал статью Путина об уроках 75-ой годовщины Второй мировой войны. В ней он проанализировал наследие этой войны. Путин рассказал о роли СССР в разгроме Германии и обратил внимание, что именно наша страна внесла самый большой вклад в победу над фашизмом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Президент России Владимир Путин призвал провести выборы в парламент так, чтобы никто не сомневался в их прозрачности. Об этом сообщил «Интерфакс». Путин поручил провести выборы честно и так, чтобы они ни у кого не вызывали сомнений на счёт их легитимности.

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