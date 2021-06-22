На набережной Обводного канала загорелись гаражи

На набережной Обводного канала загорелись гаражи
Спасатели ликвидировали огонь. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В ночь на 22 июня в Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило в 02:24. Возгорание произошло на набережной Обводного канала, дом 147-149.

В трех металлических гаражах, размером 2х6 метров каждый, выгорела обстановка по всей площади. Кроме того, у рядом припаркованных автомобилей марки «Газель» обгорели кабина и моторный отсек, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 03:17. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 18 человек личного состава. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга на проспекте Культуры произошел пожар. Спасатели тушили двухкомнатную квартиру.

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