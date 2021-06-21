Квартирный пожар на Культуры тушили 20 спасателей

Пожар разгорелся в квартире дома на проспекте Культуры. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Пожар разгорелся в квартире дома на проспекте Культуры. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Вы Выборгском районе Петербурга на проспекте Культуры произошел пожар. Спасатели тушили двухкомнатную квартиру.

Возгорание случилось в понедельник, 21 июня, в доме №26 на проспекте Культуры. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 22:26. К месту происшествия незамедлительно выехали 20 огнеборцев на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в двухкомнатной отдельной квартире, в комнате, на кухне и в коридоре выгорела обстановка на площади 30 квадратных метров.

К 23:15 огонь полностью потушили. Сведения о пострадавших не поступали.

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