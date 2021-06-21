В промзоне на Новолитовской по повышенному номеру тушили трансформатор

Огонь вспыхнул в здании №15 на Новолитовской улице. Фото: скриншот Google Maps

Огонь вспыхнул в здании №15 на Новолитовской улице. Фото: скриншот Google Maps

В Выборгском районе Петербурга спасатели тушили пожар в промзоне. Возгоранию присвоили номер сложности №1-Бис, к настоящему моменту открытое горение ликвидировали.

Возгорание случилось сегодня, 21 июня, на Новолитовской улице, 15. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 19:20.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, загорелась трансформаторная подстанция. Прибывшие спасатели установили, что там загорелось масло на площади 15 квадратных метров в здании размером 108х35 метров.

Подстанцию отключили, к 20:10 открытое горение было ликвидировано.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тосненском районе утренний пожар в частном доме потушили за час. С огнем боролись восемь человек и две единицы техники.