Почти два миллиона россиян не забрали накопительную пенсию

Около двух миллионов жителей России в 2020 году не забрали положенные им накопительные пенсии, так как она не была им назначена.

Об этом сообщает РБК. Большая часть этих лиц — из негосударственных пенсионных фондов «Газфонда Пенсионные накопления», «Будущее», «Открытие» и НПФ Сбербанка. При этом средний размер пенсионного счета от 5,5 тысяч рублей до 10,4 тысяч рублей.