Почти два миллиона россиян не забрали накопительную пенсию

Почти два миллиона россиян не забрали накопительную пенсию
Основная причина по которой пенсионеры не забирают положенные им деньги, по мнению представителей НПФ, что людям о них неизвестно. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Около двух миллионов жителей России в 2020 году не забрали положенные им накопительные пенсии, так как она не была им назначена.

Об этом сообщает РБК. Большая часть этих лиц — из негосударственных пенсионных фондов «Газфонда Пенсионные накопления», «Будущее», «Открытие» и НПФ Сбербанка. При этом средний размер пенсионного счета от 5,5 тысяч рублей до 10,4 тысяч рублей.

Основная причина по которой пенсионеры не забирают положенные им деньги, по мнению представителей НПФ, что людям о них неизвестно. Проблема ещё и в том, что сейчас негосударственные пенсионные фонды не обязаны информировать граждан о наступлении пенсионных оснований.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ввести в России декретные выплаты для бабушек и дедушек. С такой инициативой выступила Кузнецова на пленарном заседании XX съезда партии «Единая Россия» накануне.

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Почти два миллиона россиян не забрали накопительную пенсию