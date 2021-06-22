Эксперт рассказала, как пандемия повлияла на ивент-площадки в Петербурге

В городе не хватает площадок для проведения событий бизнес- и обучающего плана. Фото: pixabay

В городе не хватает площадок для проведения событий бизнес- и обучающего плана. Фото: pixabay

Владелец площадок «Центр Событий» Алина Добрая рассказала, как пандемия изменила бизнес b2b площадок, на которых проводятся мероприятия бизнес- и обучающего плана, а также организаторов этих событий.

Как сообщает Peterburg2, одним из самых пострадавших сегментов при коронавирусной пандемии стала ивент-индустрия. Во время первой волны мероприятия совсем были под запретом и сейчас все снова идет к этому исходу. Об этом говорит активный рост заболеваемости и новые ограничения властей.

По словам Доброй, из-за ковид-ограничений в Северной столице значительно снизилась востребованность площадок для бизнес-мероприятий. Довольно сложно убедить всех в безопасности проводимого форума или конференции, а статистика по коронавирусу и ограничения пугают аудиторию.

Однако закрывшихся бизнес-площадок все же мало. В основном это арендованные помещения, с владельцами которых не удалось договориться о льготных условиях.

Если говорить в целом, то в городе не хватает площадок для проведения событий бизнес- и обучающего плана, отмечает Добрая. Многие хотели бы, чтобы подобные места появились в центре города, на Петроградской стороне.

Сейчас в Петербурге работает ограниченное число подобных площадок. Например, есть такие небольшие площадки, как лофты «Девять и три четверти», «Особняк Слепцова», центр «Старый город», Лендок, пространство Kokon Space. Крупных площадок еще меньше: это в основном концертные залы, которые большую часть времени заняты артистами, или пространства, куда сложно добраться: Экспофорум, Ленэкспо, Севкабель порт и другие.

Добрая подчеркнула, что до конца года в Петербурге может закрыться 6-10 таких площадок, если запреты все же введут. На сегодняшний день площадки продолжают работать в режиме ограничений, из-за чего организаторы несут крупные убытки.

«Так, если мероприятия коммерческие, то, конечно, выгодно продать больше билетов, но, в связи с ограничениями — это невозможно. Или если на событие уже проданы билеты, а тут вам сократили наполняемость до 50%», -отметила эксперт.

При этом онлайн-формат, к которому часто прибегали в 2020 году, не может полностью заменить реальные ивенты, поскольку найти замену живому общению довольно тяжело.

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