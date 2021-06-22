Хозяин участка с борщевиком в Янино-2 выплатит более 35 млн рублей ущерба

Хозяин участка с борщевиком в Янино-2 выплатит более 35 млн рублей ущерба
Заболоченные участки заросли борщевиком Сосновского, полынью, репейником и рогозом, а также различными деревьями. Фото: pixabay

Россельхознадзор через суд добился рекультивации заросшего борщевиком земельного участка во Всеволожском районе и взыскания крупного ущерба с владельца.

Как сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов, дело по иску Россельхознадзора к Олегу Севергину рассматривал Красногвардейский районный суд.

Было установлено, что Северину принадлежат несколько земельных участков сельскохозяйственного назначения в Янино-2. Заболоченные участки заросли борщевиком Сосновского, полынью, репейником и рогозом, а также различными деревьями. Также на участок завезли грунт неизвестного происхождения с высотой отсыпки до 6 метров.

Экспертиза показала, что категория загрязненности почв — высоко опасная.

Россельхознадзор просил взыскать с Севергина в пользу Всеволожского района сумму ущерба в размере 35,6 млн рублей, обязать владельца провести рекультивацию участков и восстановить землю.

Суд требования удовлетворил.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура проверит утечку аммиака на ж/д станции Ручьи в Петербурге.

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