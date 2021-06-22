На проспекте Стачек потушили грузовой поезд

На проспекте Стачек потушили грузовой поезд
Спасатели потушили пожар. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Во вторник, 22 июня, в Кировском районе тушили пожар в грузовом поезде. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

По данным ведомства, очевидцы вызвали экстренные службы в 18 часов 34 минуты. Пожар случился на проспекте Стачек, дом 46.

«Горит грузовой поезд», — говорится в сообщении МЧС.

Возгорание ликвидировали всего за шесть минут: в 18 часов 42 минуты стало известно о его ликвидации. На месте происшествия работали девять человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности произошедшего не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на набережной Обводного канала загорелись гаражи. В трех металлических гаражах, размером 2х6 метров каждый, выгорела обстановка по всей площади.

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