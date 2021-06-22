Со станций «Парнас» и «Проспект Просвещения» эвакуировали 252 пассажиров

У станции "Проспект Просвещения" собрались пожарные машины и машины скорой помощи и реанимации. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

У станции "Проспект Просвещения" собрались пожарные машины и машины скорой помощи и реанимации. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Аварийная бригада метрополитена и спасатели эвакуировали всех пассажиров со станций метро «Парнас» и «Проспект Просвещения», где случилась нештатная ситуация.

Как сообщили в городском комитете по транспорту, эвакуация пассажиров из аварийного участка на севере «синей» ветки завершилась. Сотрудники аварийных формирований метро и сотрудники МЧС вывели пассажиров, застрявших в вагонах в тоннеле, на станции «Парнас» и «Проспект Просвещения».

Всего из подземки вывели 252 пассажиров. В ведомстве отметили, что никто не пострадал. Очевидцы сообщают в социальных сетях, что у станции «Проспект Просвещения» собрались пожарные составы, а также машины скорой помощи и реанимации.

Напомним, коллапс в метро связан с пробоем кабеля в фидерной зоне в тоннеле на станции «Парнас». Проблемы начались в 18 часов. Сейчас на вход и выход закрыты станции «Удельная», «Озерки», «Проспект Просвещения» и «Парнас».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поезда метро ходят от «Купчино» до «Удельной», а пассажирам предложили бесплатные автобусы.