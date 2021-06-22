Поезда метро ходят от «Купчино» до «Удельной», а пассажирам предложили бесплатные автобусы

В петербургской подземке остановили движение поездов между станциями «Удельная» и «Парнас». На время аварийной ситуации проезд в автобусах сделали бесплатным.
Как сообщили в городском комитете по транспорту, коллапс в метро связан с пробоем кабеля в фидерной зоне в тоннеле на станции «Парнас». Сейчас на вход и выход закрыты станции «Удельная», «Озерки», «Проспект Просвещения» и «Парнас».
На время решения проблемы на севере Петербурга усилили движение автобусов №139 и 198. Бесплатный проезд организован в автобусах №89, 139 и 198.
К станции «Удельная» также поедут трамваи №55 и 100.
К месту ЧП выехали глава комитета по транспорту Кирилл Поляков и начальник метрополитена Евгений Козин.
Очевидцы сообщают в социальных сетях, что у станции «Проспект Просвещения» собрались пожарные машины и машины скорой помощи и реанимации. По сообщениям пользователей, между «Проспектом Просвещения» и «Парнасом» застрял состав, людей эвакуировали через последний вагон по путям. Некоторым пассажирам стало плохо.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коллапс в метро Петербурга случился из-за пробоя кабеля в тоннеле станции «Парнас».