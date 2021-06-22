Коллапс в метро Петербурга случился из-за пробоя кабеля в тоннеле станции «Парнас»

Метрополитен Петербурга назвал причину транспортного коллапса на «синей» ветке. Всему виной стал пробой кабеля в тоннеле.

Как сообщили в пресс-службе городской подземки, участок на севере Московско-Петроградской линии остался без движения из-за пробоя кабеля в фидерной зоне в тоннеле станции «Парнас».

Напомним, проблемы в метро начались в 18:03. Движение по второй линии осуществлялось только на участке между станциями «Купчино» и «Удельная».

С 18:17 для пассажиров стали доступны все станции «синей» ветки, за исключением станции «Парнас». Последнюю закрыли на вход и выход. Сейчас движение осуществляется только от «Купчино» до «Проспекта Просвещения».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что станцию метро «Парнас» закрыли на вход и выход.