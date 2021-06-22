Станцию метро «Парнас» закрыли на вход и выход из-за просадки напряжения

Станцию метро &#171;Парнас&#187; закрыли на вход и выход из-за просадки напряжения
В метро случился транспортный коллапс. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Сегодня, 22 июня, на «синей» ветке петербургского метрополитена произошел коллапс. В час пик станцию «Парнас» закрыли, а на платформах собираются толпы пассажиров.

Проблемы в городской подземке начались в 18:03. Движение по второй линии осуществлялось только на участке между станциями «Купчино» и «Удельная».

С 18:17 для пассажиров стали доступны все станции «синей» ветки, за исключением станции «Парнас». Последнюю закрыли на вход и выход. Движение осуществляется от «Купчино» до «Проспекта Просвещения».

Как сообщили в пресс-службе петербургского метро, причиной приостановки движения на севере и последующего закрытия станции «Парнас» стала просадка напряжения.

Тем временем на станциях Московско-Петроградской линии уже собираются толпы людей. Все это происходит в вечерний час пик, когда общественный транспорт загружен возвращающимися с работы петербуржцами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что метро и автобусы будут работать ночью после «Алых парусов».

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