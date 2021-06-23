Милонов назвал хулиганами парочку, которая занималась любовью на Марсовом поле

Милонов назвал хулиганами парочку, которая занималась любовью на Марсовом поле
Милонов заявил, что акт любви в самом центре Петербурга должен расцениваться как хулиганство. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился мнением насчет инцидента на Марсовом поле, где двое горожан занимались сексом на траве.

В беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» Милонов заявил, что акт любви в самом центре Петербурга должен расцениваться как хулиганство. По его мнению, молодых людей стоит наказать в соответствии с административным кодексом.

«Это безобразие. Заниматься подобными вещами в публичном месте нельзя», — прокомментировал депутат ГД.

Также Милонов предложил сменить место захоронения погибших в дни Февральской революции на более достойное. Он считает, что Марсово поле должно стать общественным городским пространством.

Напомним, петербуржцы стали свидетелями секса на Марсовом поле около 5 утра 23 июня. Как сообщает «Комсомольская правда», парочку не смутило, что мимо них проходили люди.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура считает, что 20 поклонников аниме в Петербурге задержали без особой причины.

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