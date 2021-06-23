Голикова считает, что туристы должны помнить об ответственности, выезжая за границу

Россияне берут на себя ответственность, выезжая за границу. Фото: pixabay.com

Россияне берут на себя ответственность, выезжая за границу. Фото: pixabay.com

Россияне должны заботиться не только о своем здоровье, но и о здоровье близких.

Зампред председателя правительства России Татьяна Голикова рассказала, что каждый российский турист, принимающий решение о путешествии за границу, должен помнить о личной ответственности не только за себя, но и за своих близких. Об этом пишет РИА Новости сегодня, 23 июня.

Таким мнением она поделилась во время разговора с президентом России Владимиром Путиным, который задал соответствующий вопрос на совещании членом российского правительства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург побил рекорд по количеству вакцинированных от COVID-19. На первую прививку пришло рекордное число петербуржцев — 10 132 человека.