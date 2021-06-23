Голикова считает, что туристы должны помнить об ответственности, выезжая за границу

Голикова считает, что туристы должны помнить об ответственности, выезжая за границу
Россияне берут на себя ответственность, выезжая за границу. Фото: pixabay.com

Россияне должны заботиться не только о своем здоровье, но и о здоровье близких.

Зампред председателя правительства России Татьяна Голикова рассказала, что каждый российский турист, принимающий решение о путешествии за границу, должен помнить о личной ответственности не только за себя, но и за своих близких. Об этом пишет РИА Новости сегодня, 23 июня.

Таким мнением она поделилась во время разговора с президентом России Владимиром Путиным, который задал соответствующий вопрос на совещании членом российского правительства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург побил рекорд по количеству вакцинированных от COVID-19. На первую прививку пришло рекордное число петербуржцев — 10 132 человека.

владимир путин татьяна голикова туризм


 

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