В Ленобласти ввели паспорта ковидной безопасности для сферы услуг

Документ является добровольным и нужен для обеспечения безопасности бизнес-предприятий.

В Ленинградской области анонсировали появление добровольных паспортов ковидной безопасности для бизнес-предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Известно, что речь идет о сферах общепита, музеев, фитнес-центров и не только. Паспорта позволят работать предприятиям без ограничений по численности обслуживаемых посетителей. Чтобы его получить, необходимо привить от коронавируса 60% работников. Также учитываются сотрудники, которые недавно переболели инфекцией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Подмосковье могут запретить допуск в общественный транспорт без QR-кодов.