Во Всеволожском районе на подстанции случилось возгорание

Во Всеволожском районе на подстанции случилось возгорание
Причины пожара в Новом Девяткино устанавливаются. Фото: Pixabay

В Ленинградской области в Новом Девяткино случилось довольно серьезное возгорание. По некоторой информации загорелась подстанция «Ручьи», которая принадлежит компании ОЭК.

Так, все случилось вечером 23 июня.

Из-за перебоев в системе энергоснабжения стало затруднительным движение трамваев по проспекту Просвещения, по улице Руставели, также по Тихорецкому проспекту. А на Тихорецком проспекте и проспекте Тореза встало движение троллейбусов.

Региональное управление МЧС сообщало, что уже в 23:25 возгорание было ликвидировано. При этом в Мурино в настоящее время идет постепенное подключение электричества. Сейчас пытаются понять причины случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга на проспекте Культуры произошел пожар. Спасатели тушили двухкомнатную квартиру.

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