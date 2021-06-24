В Москве разыграли пять первых автомобилей среди привитых от коронавируса

В Москве разыграли пять первых автомобилей среди привитых от коронавируса
Собянин призывает активнее прививаться от коронавируса. Фото: kremlin.ru

Состоится еще один – среди тех, кто привьется до 11 июля.

В Москве разыграли пять первых автомобилей за вакцинацию от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел программу стимулирования вакцинации для всех граждан старше 18 лет. Он заявил, что все, кто сделают прививку с 14 июня по 11 июля 2021 года, будут участниками розыгрыша автомобилей. Победителей объявляют каждую неделю. Главный приз, машина, это автомобиль стоимостью примерно миллион рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что примерно половина россиян поддержали обязательную вакцинацию от коронавируса. Опрошенные согласны с решением властей обязать сделать прививку работников определенных сфер.

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