В Петербурге омбудсмен предложил Смольному раскрыть реальную статистику по COVID-19

Омбудсмен по правам человека в Петербурге Александр Шишлов предложил губернатору Александру Беглову несколько способов мотивации жителей города привиться от коронавируса.
Как сообщили в аппарате омбудсмена, Шишлов рекомендовал представить на сайте правительства Петербурга оперативные данные Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19, которые перестали публиковать с 3 июня.
Ранее омбудсмен неоднократно говорил о том, что петербуржцам не доступна полная и достоверная статистика новых случаев коронавируса, госпитализаций, смертности.
По мнению уполномоченного по правам человека, сокрытие этой информации в прошлом году привело к тяжелым последствиям.
«Александр Шишлов полагает, что официальная публикация коронавирусной статистики в полном объеме и удобном для анализа виде будет способствовать повышению доверия людей к противоэпидемическим рекомендациям городского правительства и стимулировать процесс добровольной вакцинации», — говорится в сообщении аппарата.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эпидемиолог заявил, что в Петербурге скрывают реальное число заболевших.