В Петербурге омбудсмен предложил Смольному раскрыть реальную статистику по COVID-19

В Петербурге омбудсмен предложил Смольному раскрыть реальную статистику по COVID-19
Шишлов предложил Беглову не скрывать реальную статистику по коронавирусу. Фото: Смольный

Омбудсмен по правам человека в Петербурге Александр Шишлов предложил губернатору Александру Беглову несколько способов мотивации жителей города привиться от коронавируса.

Как сообщили в аппарате омбудсмена, Шишлов рекомендовал представить на сайте правительства Петербурга оперативные данные Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19, которые перестали публиковать с 3 июня.

Ранее омбудсмен неоднократно говорил о том, что петербуржцам не доступна полная и достоверная статистика новых случаев коронавируса, госпитализаций, смертности.

По мнению уполномоченного по правам человека, сокрытие этой информации в прошлом году привело к тяжелым последствиям.

«Александр Шишлов полагает, что официальная публикация коронавирусной статистики в полном объеме и удобном для анализа виде будет способствовать повышению доверия людей к противоэпидемическим рекомендациям городского правительства и стимулировать процесс добровольной вакцинации», — говорится в сообщении аппарата.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эпидемиолог заявил, что в Петербурге скрывают реальное число заболевших.

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