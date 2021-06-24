В Петербурге омбудсмен предложил Смольному раскрыть реальную статистику по COVID-19

Шишлов предложил Беглову не скрывать реальную статистику по коронавирусу. Фото: Смольный

Шишлов предложил Беглову не скрывать реальную статистику по коронавирусу. Фото: Смольный

Омбудсмен по правам человека в Петербурге Александр Шишлов предложил губернатору Александру Беглову несколько способов мотивации жителей города привиться от коронавируса.

Как сообщили в аппарате омбудсмена, Шишлов рекомендовал представить на сайте правительства Петербурга оперативные данные Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19, которые перестали публиковать с 3 июня.

Ранее омбудсмен неоднократно говорил о том, что петербуржцам не доступна полная и достоверная статистика новых случаев коронавируса, госпитализаций, смертности.

По мнению уполномоченного по правам человека, сокрытие этой информации в прошлом году привело к тяжелым последствиям.

«Александр Шишлов полагает, что официальная публикация коронавирусной статистики в полном объеме и удобном для анализа виде будет способствовать повышению доверия людей к противоэпидемическим рекомендациям городского правительства и стимулировать процесс добровольной вакцинации», — говорится в сообщении аппарата.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эпидемиолог заявил, что в Петербурге скрывают реальное число заболевших.