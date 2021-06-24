Петербуржцам на севере города вернули свет после пожара на подстанции

Петербуржцам на севере города вернули свет после пожара на подстанции
Электроснабжение восстановили. Фото: Pixabay

Жильцам 265 домов Калининского и Красногвардейского районов восстановили электроснабжение, которое пропало после пожара на подстанции 220 кВ «Ручьи».

Как сообщили в комитете по энергетике Петербурга, сейчас в двух районах проводят контрольные объезды, чтобы выяснить, во все ли дома вернули свет, передает «Интерфакс».

За час специалисты «Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение в большинстве домов после технологического нарушения на подстанции.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в поселке Новое Девяткино случилось вечером 23 июня. В 22:36 к месту происшествия направились экстренные службы. Предварительно, никто не пострадал. Возгорание с хлопком произошло из-за перегрева и воспламенения масла.

В результате жильцы 265 домов остались без электричества. Также проблемы наблюдались в работе метро и городского электротранспорта. После кратковременного отключения транспорт и крупные социальные объекты перевели на резервные схемы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе на подстанции случилось возгорание.

новое девяткино новости СПб подстанция "ручьи" пожар на подстанции электроснабжение


 

Новости партнеров
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В аэропорту Пулково в четверг задержали 10 рейсов
Диетолог перечислила напитки, которые восстановят работу печени
Под Петербургом почти час тушили хозяйственные постройки на 50 ...
В Петербурге вакцинировали более 800 тыс. человек
Петербуржцам на севере города вернули свет после пожара на подстанции
В Петербурге с утра зафиксированы 4-балльные пробки
В Петербурге омбудсмен предложил Смольному раскрыть реальную статистику по ...
ВОЗ поменяла свою позицию по вакцинации детей от COVID-19