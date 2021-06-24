Петербуржцам на севере города вернули свет после пожара на подстанции

Жильцам 265 домов Калининского и Красногвардейского районов восстановили электроснабжение, которое пропало после пожара на подстанции 220 кВ «Ручьи».

Как сообщили в комитете по энергетике Петербурга, сейчас в двух районах проводят контрольные объезды, чтобы выяснить, во все ли дома вернули свет, передает «Интерфакс».

За час специалисты «Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение в большинстве домов после технологического нарушения на подстанции.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в поселке Новое Девяткино случилось вечером 23 июня. В 22:36 к месту происшествия направились экстренные службы. Предварительно, никто не пострадал. Возгорание с хлопком произошло из-за перегрева и воспламенения масла.

В результате жильцы 265 домов остались без электричества. Также проблемы наблюдались в работе метро и городского электротранспорта. После кратковременного отключения транспорт и крупные социальные объекты перевели на резервные схемы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе на подстанции случилось возгорание.