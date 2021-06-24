Подвыпивший мужчина съел восемь монет и попал в больницу Петербурга

Мужчину с монетами в желудке доставили в больницу. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Мужчину с монетами в желудке доставили в больницу. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Красногвардейском районе в больницу доставили мужчину, который напился и съел горсть монет.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в ночь на 23 июня бригада скорой помощи доставила в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе 28-летнего мужчину из Липецкой области. Информацию о произошедшем медики передали полиции.

Мужчину забрали от дома №74 по Заневскому проспекту. В больнице выяснилось, что пьяный мужчина по неизвестной причине решил съесть восемь монет. Пациенту поставили диагноз: инородное тело желудка и отправление этанолом. От госпитализации он отказался.

Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

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