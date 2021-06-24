Подвыпивший мужчина съел восемь монет и попал в больницу Петербурга

Подвыпивший мужчина съел восемь монет и попал в больницу Петербурга
Мужчину с монетами в желудке доставили в больницу. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Красногвардейском районе в больницу доставили мужчину, который напился и съел горсть монет.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в ночь на 23 июня бригада скорой помощи доставила в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе 28-летнего мужчину из Липецкой области. Информацию о произошедшем медики передали полиции.

Мужчину забрали от дома №74 по Заневскому проспекту. В больнице выяснилось, что пьяный мужчина по неизвестной причине решил съесть восемь монет. Пациенту поставили диагноз: инородное тело желудка и отправление этанолом. От госпитализации он отказался.

Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мертвого пенсионера нашли в золотой «Ладе» на улице Верности.

госпитализация монеты новости СПб отравление алкоголем


 

Новости партнеров
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подвыпивший мужчина съел восемь монет и попал в больницу Петербурга
Пенсионер из Кировского района за две недели перевел мошенникам почти 6 млн ...
Цыган обменял пожилому петербуржцу 180 тысяч рублей на доллары «банка ...
Бездыханное тело 33-летнего петербуржца обнаружили на крыльце магазина
Молодой рабочий погиб после падения с высоты на стройке во Всеволожском районе
В Петербурге в метро «Нарвская» найден труп
Мертвого пенсионера нашли в золотой «Ладе» на улице Верности
В Сланцах за стадионом в воде найден труп: предположительно мертв 15-летний ...