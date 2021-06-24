Хуснуллин предложил привлечь неработающих пенсионеров к работе на стройках

Из-за недостатка трудовых ресурсов в строительной отрасли можно рассмотреть вопрос о привлечении неработающих пенсионеров.
Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщают «Ведомости». Хуснуллин отметил, что сейчас не хватает специалистов в сфере строительства, также сказывается демографическая яма 90-х и начала нулевых. Он считает, что нужно придумать, как привлечь нужных специалистов или обучить новых, в том числе и пенсионеров.
Вице-премьер отметил, что ранее уже использовали такую меру во время решения сложных задач по проектированию метро. Тогда искали проектировщиков по всему СССР. Некоторые специалисты были уже на пенсии.
Так Хуснуллин указал на необходимость в течении четырех лет привлечь на российские стройки 5 млн специалистов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около двух миллионов жителей России в 2020 году не забрали положенные им накопительные пенсии, так как она не была им назначена.