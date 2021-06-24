Хуснуллин предложил привлечь неработающих пенсионеров к работе на стройках

Из-за недостатка трудовых ресурсов в строительной отрасли можно рассмотреть вопрос о привлечении неработающих пенсионеров.

Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщают «Ведомости». Хуснуллин отметил, что сейчас не хватает специалистов в сфере строительства, также сказывается демографическая яма 90-х и начала нулевых. Он считает, что нужно придумать, как привлечь нужных специалистов или обучить новых, в том числе и пенсионеров.