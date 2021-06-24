Посредник бывшего замглавы администрации Всеволожска пойдет под суд за передачу взятки

Посредник бывшего замглавы администрации Всеволожска пойдет под суд за передачу взятки
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay

В Ленобласти перед судом мужчина, обвиняемый в посредничестве при передаче взятки бывшему замглавы администрации МО «Всеволожский муниципальный район»

Как сообщили в областном управлении СК, обвиняемому вменяют статью о посредничестве во взяточничестве, совершенном в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Следствие считает, что обвиняемый передал бывшему замглавы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» и экс-директору МП «Ритуальные услуги» 200 тысяч рублей за общее покровительство в работе на рынке ритуальных услуг.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Дело чиновников, получивших взятку, уже в суде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывший декан ЛГУ им. Пушкина дважды брала взятки со студентов. Экс-декан свою вину признала.

Всеволожск ленобласть посредничество во взяточничестве


 

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